Посол Ирана: создание коалиции страны с РФ и КНР будет означать "большую боль" для Запада

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Возможное создание коалиции Ирана, России и Китая вызывает обеспокоенность у Запада. Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали в рамках рабочего визита в Северную Осетию.

"Конечно, и США, и Запад в целом обеспокоены новыми коалициями, которые сегодня [создаются] на международной арене. Одна из этих стратегических коалиций - как раз между Исламской Республикой Иран, Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - сказал посол.

По его словам, Россия является крупной державой с большим потенциалом возможностей в области экономики, обороны, военной техники, а также технологий. Китай, по его словам, в скором времени обгонит США по темпам развития экономики. Иран в настоящее время, как отметил Джалали, тоже является крупной державой с развитой экономикой, которая достигла большого прогресса в области военной техники.

"Поэтому создание данной коалиции [Россия - Иран - Китай] может для Запада означать большую боль", - сказал посол.

В 2019 году прошли учения ВМС России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе под кодовым названием "Пояс морской безопасности". Тогда заместитель командующего армией Исламской республики контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что военно-морские учения Ирана, России и Китая станут не последними маневрами, совместно проведенными тремя странами. При этом он подчеркнул, что речи о создании трехсторонней коалиции не идет.