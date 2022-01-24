Власти Кубы назвали плодотворным телефонный разговор Путина и Диас-Канеля

ГАВАНА, 24 января. /ТАСС/. Руководство Кубы считает плодотворным телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, состоявшийся в понедельник. Об этом сообщает МИД карибской страны.

"Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес провел сердечный и плодотворный телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Оба лидера констатировали отличное состояние отношений между двумя странами и обсудили будущее развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах. Они также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки", - говорится в документе.

Лидер Кубы выразил благодарность за поставки гуманитарной помощи, "которые сыграли решающую роль в борьбе с последствиями пандемии".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Диас-Канель обменялись мнениями по теме двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также обсудили вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания.