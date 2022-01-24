Глава МИД Румынии предложил провести встречу министров иностранных дел стран ЕС в Киеве

БУХАРЕСТ, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску предложил провести в Киеве встречу глав МИД стран ЕС, которая продемонстрировала бы солидарность Евросоюза с Украиной. Об этом глава румынской дипломатии сообщил в понедельник в Twitter.

"Во время встречи министров иностранных дел сегодня в связи с тревожной ситуацией в сфере безопасности вблизи Украины я подтвердил позицию Румынии о необходимости диалога, но также и сдерживания, - написал Ауреску. - Необходим быстрый прогресс в подготовке твердых и надежных санкций. Я предложил рассмотреть возможность организации встречи министров иностранных дел [ЕС] в Киеве в знак солидарности с Украиной".

В ответной записи в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил румынского коллегу за "отличную идею", подчеркнув, что готов принять в Киеве такую встречу.

В бельгийской столице в понедельник прошло плановое заседание Совета ЕС на уровне глав МИД. Его целью было обсуждение мер поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, координации санкций против России на случай ее агрессии и возможностей смягчить потери от этих санкций для экономики ЕС.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.