Глава МИД Словакии считает невыполнимыми ряд требований России по гарантиям безопасности

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД Словакии Иван Корчок считает, что некоторые требования РФ по гарантиям безопасности являются невыполнимыми. Такое мнение он выразил журналистам после планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, в котором принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

"РФ выложила на стол [переговоров] принципиальные требования, многие из которых носят характер ультиматума. Речь идет о принципах, на которых построена вся структура безопасности Европы после 1989 года. С этой точки зрения некоторые требования [РФ] нельзя выполнить, и о них невозможно вести переговоры, так как это означало бы возвращение в эпоху, когда судьбу свободных государств решали иные державы", - утверждал Корчок.

Международная ситуация из-за положения на востоке Украины чрезвычайно напряжена, продолжил он. "Именно поэтому сейчас необходимо сосредоточить все усилия на поиске ее политического решения. В противном случае, если оно не будет найдено, ЕС и НАТО сходятся в неотвратимости принятия ответа, которым будут [жесткие] санкции [против России]", - отметил министр.

Он подчеркнул, что решения сложившейся в отношениях с Россией ситуации существует, но нельзя нарушать международное право и угрожать применением силы по отношению к любому из суверенных государств. Ситуация на Украине обсуждалась также на состоявшейся в Брюсселе встрече министров иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.