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Кризис на Украине

Секретарь СНБО опроверг данные, что сотрудники посольства РФ массово покидали Украину

По словам Алексея Данилова, "была большая дезинформационная волна"

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не подтвердил информацию о том, что сотрудники российского посольства массово покидали Украину.

"Была большая дезинформационная волна, что сотрудники посольства РФ массово покидают нашу страну. Мы этого не видим", - сказал он на брифинге в понедельник.

В то же время, по словам секретаря Совбеза, своих сотрудников эвакуируют три посольства, 49 дипмиссий не принимали таких решений.

Ранее газета  The New York Times выступила с утверждением о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

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