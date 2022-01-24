В ООН хотели бы видеть наращивание дипломатических усилий по Украине

ООН, 24 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы видеть наращивание дипломатических усилий, а не военных сил для урегулирования кризиса вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь хотел бы видеть наращивание дипломатических усилий, увеличение числа контактов и подтверждение всеми заинтересованными сторонами, что решение может быть только дипломатическим", - сказал Дюжаррик, комментируя сообщения об увеличении военных сил в регионе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ряд американских СМИ со ссылками на источники в администрации США сообщили о том, что Белый дом может в ближайшее время направить дополнительные силы в восточноевропейские страны НАТО.