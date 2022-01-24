AFP: Вашингтон готов к прямым переговорам с Тегераном по ядерной сделке

ТАСС, 24 января. США в понедельник подтвердили готовность к прямым переговорам с Ираном в рамках достижения соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя американской дипломатии.

К чему приведет срыв переговоров Ирана и США по ядерной сделке

Компромисс или война. К чему приведет срыв переговоров Ирана и США по ядерной сделке

"Мы готовы встретиться с ними напрямую", - сказал источник. По его словам, в Вашингтоне изначально полагали, что подобный формат "будет более продуктивен".

Собеседник агентства подчеркнул, что "было бы очень прискорбно упустить возможность спасти сделку 2015 года, даже не встретившись напрямую" в попытке преодолеть разногласия сторон.

"Прямая встреча обеспечила бы более эффективное взаимодействие, что крайне необходимо для быстрого достижения соглашения, - отметил представитель американской дипломатии. - При нынешних темпах ядерных достижений Ирана у нас почти не осталось времени для достижения соглашения".

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые за время переговоров по иранской ядерной сделке не исключил возможности прямых переговоров с США в столице Австрии.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и их отдельных консультаций с США без участия Ирана, который пока был не готов на прямые переговоры с американской стороной. Переговорщики уже договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.