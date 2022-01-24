Псаки заявила, что пока нечего объявить о возможности контактов Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что пока ничего не может сообщить о возможности проведения контактов президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

На регулярном брифинге ее спросили, планируется ли провести телефонные переговоры или встречу глав двух государств.

"Президент по-прежнему открыт для дипломатии между лидерами. Он знает, насколько это может быть эффективно. Но на данный момент я не могу ничего прогнозировать и анонсировать в отношении звонка между ними", - ответила Псаки.