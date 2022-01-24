AFP: Макрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни", - отметил источник в администрации французского лидера. Он также подтвердил, что 26 января в Париже запланирована встреча политических советников нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина).