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Кризис на Украине

AFP: Макрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни", - отметил источник в администрации французского лидера. Он также подтвердил, что 26 января в Париже запланирована встреча политических советников нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, Эмманюэль
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