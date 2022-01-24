Посол Ирана в РФ прокомментировал встречу Раиси и Путина

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Встреча президентов Ирана и России Эбрахима Раиси и Владимира Путина способствует дальнейшему укреплению связей между двумя странами. Об этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил ТАСС во время рабочего визита в Северную Осетию.

Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Россию 19 января. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность. 20 января Раиси выступил в Госдуме.

"К счастью, сегодня между Ираном и Россией очень тесные отношения. Несколько дней назад Россия принимала уважаемого президента Ирана, прошла продолжительная и очень стратегическая встреча между нашими президентами. Содержание этой встречи является хорошей дорожной картой дальнейшего развития наших двусторонних связей", - сказал Джалали.

Он отметил, что у Ирана с Россией очень много общего, "схожие взгляды касательно международной политики".

Укрепление связи через науку

По его словам, одними из главных направлений в сотрудничестве между странами являются наука и образование. "Как раз наши президенты на эту тему тоже говорили. Мы считаем, что научные университетские отношения тоже надо развивать. Научные отношения будут гарантировать отношения между странами. С изменениями правительств отношения между народам не будут меняться", - отметил он.

Посол назвал Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) одним из крупных в стране и влиятельных на Кавказе и отметил, что его визит в осетинский вуз также будет способствовать укреплению отношений между странами.

Джелали посетил Северную Осетию впервые. Его визит начался с возложения цветов к памятнику выдающегося персидского поэта, автора эпической поэмы "Шахнаме" ("Книга царей") Фирдоуси, который находится на территории СОГУ.

Он встретился с руководством, сотрудниками и студентами вуза. Участники обсудили направления научно-образовательного сотрудничества с вузами и научными организациями Ирана.

Представители посольства Исламской Республики Иран в РФ посетили также в СОГУ центр иранской культуры и языка фарси и музей древностей Алании.

С 2016 года СОГУ активно развивает академические связи с Ираном. Северо-осетинский вуз взаимодействует с Университетом имени Алламе Табатабаи и Тегеранским университетом. Между вузами происходит регулярный обмен студентами и преподавателями. Третий год реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире". Посол Ирана в России напомнил, что в 2019 году он наградил СОГУ благодарственной грамотой за выдающуюся работу в изучении персидского языка.