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Госдеп: США консультируются с союзниками по ответу РФ на предложения по безопасности

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. США, как ожидается, передадут России письменный ответ на предложения по безопасности на этой неделе, перед этим ведут консультации с союзниками. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Как заявил в пятницу (21 января - прим. ТАСС) госсекретарь США, мы ожидаем, что отправим письменный ответ на этой неделе. До этого, чем мы сейчас занимаемся, <…> мы ведем постоянную координацию и консультации с союзниками и партнерами, - сказал Прайс. - Мы предпринимаем это в рамках беспрецедентного, быстрого, сильного, жесткого, единого реагирования, с которым Россия столкнется в случае дальнейшей агрессии".

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