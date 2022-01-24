Пентагон заявил, что США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Минобороны США готово отправить в Европу 8,5 тыс. военных, но окончательное решение еще не принято. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Число военнослужащих, которых глава Пентагона [Ллойд Остин] решил привести в состояние повышенной боеготовности, составляет около 8,5 тыс. человек", - сказал он. Кирби отметил, что если ситуация того потребует, то, согласно протоколам НАТО, они будут оперативно отправлены в Европу. Он подчеркнул, что "решение об отправке контингента пока не принято".

Кирби сообщил, что Соединенные Штаты повышают боеготовность войск внутри страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины.

"США предпринимают шаги по повышению боеготовности своих войск дома и за рубежом", - сказал он. Кирби добавил, что это решение президента США Джо Байдена.