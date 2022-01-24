Псаки отказалась предоставить подробности о содержании ответа США на предложения России

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Белый дом отказался в понедельник предоставить подробности о содержании письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов попросили рассказать о деталях этого ответа. "Я не могу ничего анонсировать в плане того, какими будут письменные ответы. <...> Они являются стандартной частью дипломатии. Они представляют собой формат для предоставления областей, в которых выражается озабоченность, а также для обозначения областей, в которых можно работать вместе, но у меня нет ничего, чтобы анонсировать, как это будет выглядеть", - отметила она.

По словам Псаки, "письменные предложения легли в основу практически всех соглашений, которые [США] когда-либо заключали с Россией и многими странами по всему миру".

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 января, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего Блинкен и Лавров планируют провести еще одну встречу. Лавров на пресс-конференции по итогам встречи отмечал, что считает правильным предать ответ Вашингтона гласности, добавив, что попросит согласия на это у Блинкена.