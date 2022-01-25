США считают, что угроза санкций против России эффективнее их превентивного введения

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Власти США считают, что угроза введения санкций против РФ в случае эскалации вокруг Украины более эффективна в качестве инструмента сдерживания Москвы, чем непосредственное введение соответствующих ограничительных мер в превентивном порядке. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время регулярного брифинга одна из журналисток напомнила, что ранее представители вашингтонской администрации неоднократно заявляли о готовности ввести серьезные санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину. В связи с этим сотрудница СМИ поинтересовалась, рассматривают ли власти США "в качестве формы сдерживания" возможность применения санкций "до того, как Россия вторгнется" на Украину.

Отвечая на этот вопрос, Псаки напомнила, что на прошлой неделе Минфин США ввел санкции против четырех украинцев, связанных, по версии Вашингтона, с "причиняющими вред действиями России за рубежом", кроме того, США объявили об отправке дополнительной военной помощи Украине и продолжают обсуждение того, как "поддержать безопасность в странах на восточном фланге НАТО". Помимо этого, продолжила Псаки, США по-прежнему изучают варианты серьезных экономических санкций против РФ, в том числе возможность применения "беспрецедентных мер экспортного контроля". "Наша оценка такова, что это наиболее эффективно в качестве сдерживающего инструмента, а не что-то, что мы бы делали заранее", - подытожила пресс-секретарь Белого дома.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве делают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.