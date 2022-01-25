В Киеве не получали требование отозвать закон о переходном периоде в Донбассе

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киеву не выдвигалось требование об отзыве законопроекта о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса как условие для встречи политсоветников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция).

"Хотел бы развеять некоторые фейки, которые сегодня начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Во-первых, это якобы Украина была вынуждена была принять какое-то требование от кого-то об отзыве законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Ермак подчеркнул, что "никаких условий относительно проведения встречи в "нормандском формате" не было".