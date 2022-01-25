СМИ: МИД Словении рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Донецк и Луганск

ЛЮБЛЯНА, 25 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Словении рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Донецк и Луганск, а также в Крым и Севастополь. Об этом в понедельник сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что посольство Словении в Киеве не может оказать консульскую помощь своим гражданам, которые будут находиться в указанных регионах. Как сообщает агентство, Словения не намерена сокращать численность своего дипломатического персонала в украинской столице.

Ранее британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники на Украине уезжают из страны в ответ на якобы растущую угрозу со стороны РФ. По той же причине Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.