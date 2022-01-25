В ДНР фиксируют рост числа экстремистов "Правого сектора" на линии соприкосновения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) фиксируют рост числа участников экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Да, они тоже здесь есть, и их каждый день становится все больше и больше. Благодаря им и с их участием и планировались те диверсионные мероприятия, о которых я говорил", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

Басурин напомнил, что на Украине существуют также территориальные батальоны. "Если их всех собрать, их будет порядка 130 тысяч [человек]. Это в основном те люди, которые националисты. Им начали раздавать оружие на Украине. Поэтому это всегда очень опасно, когда у человека есть оружие и он готов из него убивать", - объяснил он.

По словам Басурина, власти ДНР готовятся к обострению ситуации. "За нами находятся наши родные и близкие, мы за них в ответе. Мы в ответе за тех людей, которые в 2014 году в мае пошли на референдум и сделали свой выбор", - подчеркнул он.

Замглавы Народной милиции ДНР призвал украинских военных "задуматься перед тем, как выполнять преступный приказ своих командиров". "Мы просто сидеть сложа руки не будем", - добавил Басурин.