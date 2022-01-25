Глава Сил обороны Эстонии заявил, что не видит прямой военной угрозы республике

ТАЛЛИН, 25 января. /ТАСС/. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что не видит прямой военной угрозы для этой балтийской республики.

"Сейчас у нас прямая военная угроза отсутствует. Но отправка сюда дополнительных войск может дать определенный сигнал, и это главная задача. Технически мы можем разместить у нас еще несколько сотен, если не сказать пару тысяч солдат в подготовленных зонах. В таком случае минимум треть из них можно будет сразу же разместить даже не в палатках, а в больших казармах", - приводит его слова понедельник портал ERR.

По его утверждению, возможная переброска дополнительного воинского контингента США в Восточную Европу и Прибалтику является не более чем сигналом для России.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас со своей стороны указала, что переговоры между членами НАТО все еще продолжаются и итогового решения пока нет. "Это договоренность союзников, переговоры до сих пор продолжаются между всеми партнерами, так что пока нет окончательного решения, я не могу это комментировать", - отметила она.

В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации выступила с утверждением, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения сухопутных сил, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы. По информации издания, речь может идти о "нескольких тысячах" военнослужащих.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.