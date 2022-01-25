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Замгоссекретаря США и генсек ОБСЕ обсудили усилия по снижению напряженности вокруг Украины

По словам руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, Уэнди Шерман и Хельга Шмид говорили о "дестабилизирующем ситуацию наращивании Россией сил на границах Украины"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генсек ОБСЕ Хельга Шмид обсудили в понедельник по телефону дипломатическое взаимодействие с РФ, а также усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Шерман и Шмид говорили о "дестабилизирующем ситуацию наращивании Россией сил на границах Украины". "Они обсудили продолжающиеся усилия с целью призвать Россию идти путем дипломатии и деэскалации, чтобы преодолеть текущий кризис мирным путем", - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, "Шерман подтвердила решительную поддержку Соединенными Штатами предложения, выдвинутого Польшей в качестве председателя в ОБСЕ, об оживлении диалога по европейской безопасности в организации". "ОБСЕ является инклюзивной площадкой, где все заинтересованные страны могут обсуждать и устранять неотложные и долгосрочные и угрозы европейской безопасности и стабильности", - добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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