Макрон в ближайшие дни переговорит по телефону с Путиным и Зеленским

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам видеоконференции Макрона с лидерами США и НАТО.

"Президент республики, который в ближайшие дни переговорит по телефону с президентом Путиным и с президентом Зеленским, полон решимости использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сохранить стабильность в Европе, проявить солидарность и готовность поддержать страны ЕС, озабоченные своей безопасностью", - подчеркнули в администрации французского лидера.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.