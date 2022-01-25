Байден более часа обсуждал с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник обсудил ситуацию вокруг Украины с главами ряда европейских государств, беседа велась более часа. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Разговор президента по защищенной видеосвязи с европейскими лидерами начался в 15:05 по времени Восточного побережья США [23:05 мск], а закончился в 16:25 [00:25 мск]", - отметил представитель.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что в беседе, как ожидается, примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.