Лидеры стран НАТО пригрозили России "беспрецедентным пакетом санкций"

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Лидеры Великобритании и ряда других ведущих стран НАТО согласились, что в случае вторжения на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его онлайн-встречи в понедельник с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО.

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"Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий", - отмечается в заявлении.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.