Лидеры ЕС и НАТО обсудили координацию действий на случай войны на Украине

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент США, лидеры ведущих стран ЕС и НАТО и руководители этих сообществ провели в понедельник вечером видеоконференцию, на которой обсудили координацию действий на случай войны на Украине. Об этом сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Сегодня в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ обсудил координацию нашего ответа в случае дальнейшей агрессии России против Украины. Мы останемся тверды и едины", - заявил Мишель.

В свою очередь Столтенберг сообщил в Twitter, что лидеры в очередной раз договорились, что "Россия должна заплатить высокую цену в случае вторжения".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.