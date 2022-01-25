Министр обороны Украины заявил, что не видит угрозы вторжения России в ближайшее время

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас у него отсутствуют данные об угрозе вторжения РФ в страну в ближайшее время.

"Сегодня, по состоянию на настоящий момент, не создано ни одной ударной группировки вооруженными силами РФ, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление", - утверждал он в эфире программы "Свобода слова", которая транслировалась на телеканале ICTV в ночь на вторник. Резников также заявил, что считает маловероятным сценарий наступления РФ на Украину в ближайшее время. В ответ на уточняющий вопрос ведущего о вероятности нападения 20 февраля, в день окончания Олимпийских игр в Пекине, министр оценил ее как "невысокую".

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.