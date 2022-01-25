ООН подтвердила, что Иран, Вануату и Гвинея сократили задолженность и вернули право голоса

ООН, 25 января. /ТАСС/. Иран, Вануату и Гвинея восстановили право голоса в ООН, сократив задолженность по взносам. Это подтвердила в понедельник на брифинге официальный представитель председателя 76-й сессии Генассамблеи всемирной организации Полина Кубияк.

"Генеральная Ассамблея ООН приняла к сведению, что Гвинея, Иран и Вануату провели необходимые платежи для сокращения задолженностей <...>, это означает, что они могут вновь голосовать в Генеральной Ассамблее", - сказала Кубияк.

12 января генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо главе 76-й сессии Генассамблеи Абдулле Шахиду. В тексте говорилось, что Антигуа и Барбуда, Вануату, Венесуэла, Гвинея, Иран, Коморские Острова, Конго, Папуа - Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали и Судан имеют долги по взносам. В письме указывалось, что на основании 19-й статьи Устава ООН "член организации, за которым числится задолженность по уплате <...> денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года". При этом Генассамблея может разрешить участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от члена организации обстоятельствам. Так, Коморским Островам, Сан-Томе и Принсипи, а также Сомали позволено принимать участие в голосовании до конца 76-й сессии.

Для того чтобы возобновить право голоса, Венесуэле необходимо было выплатить $39,8 млн, Ирану - $18,4 млн, Судану - $299 тыс., а Вануату - $194.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил 14 января агентству IRNA, что несвоевременная оплата взносов в ООН стала следствием санкционной политики США.