В Киеве заявили, что получили от Запада оружие, о котором Украина раньше только мечтала

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украина получает от США и Великобритании вооружение, о котором раньше приходилось только мечтать. Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников в эфире канала ICTV.

"Я с первого дня веду переговоры с нашими партнерами. Последствия вы видите - это самолеты, которые прилетают из Лондона, два самолета из США прилетели, а завтра встречаем третий самолет с [военной] помощью", - сказал Резников.

По его словам, переговоры ведутся по всем потребностям Украины в вооружениях. "Но, поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше", - отметил министр, не раскрыв подробности.

23 января на Украину прибыла вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн. Днем ранее в Киев была доставлена первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году США предоставили стране военную помощь на сумму более $650 млн, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на $2,7 млрд. В дипмиссии указали на готовность американской стороны "предоставить Украине гораздо больше".