США и европейские лидеры обсудили консультации с Россией и возможные санкции

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, лидеры ряда европейских государств, глава Еврокомиссии и генсек НАТО обсудили в понедельник по видеосвязи состоявшиеся ранее консультации с РФ по вопросам безопасности, а также подготовку возможных антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден провел сегодня разговор по защищенной видеосвязи с европейскими лидерами. Они подчеркнули, что по-прежнему озабочены наращиванием Россией сил на украинских границах, и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, - отмечается в документе. - Лидеры подчеркнули общее стремление к тому, чтобы имеющаяся напряженность была снята дипломатическим путем, и провели обзор недавнего взаимодействия с Россией в ряде форматов".

"Лидеры также обсудили их общие усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины, в том числе путем подготовки масштабных последствий и серьезных экономических издержек для России за подобные шаги, а также путем укрепления обороны восточного фланга НАТО, - сообщили в Белом доме. - Они выразили готовность продолжить тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, в том числе работая по линии ЕС, НАТО и ОБСЕ".

В разговоре приняли участие, помимо Байдена, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.