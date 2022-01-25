Мэр Нью-Йорка разработал масштабный план по борьбе с вооруженным насилием

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс представил проект масштабного плана по борьбе с преступлениями, осуществляемыми с применением огнестрельного оружия. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на сайте администрации.

"Данный проект по ликвидации насилия с огнестрельным оружием не положит конец этому кризису сразу, но он будет представлять собой самые масштабные действия в Нью-Йорке за последние годы. Моя администрация будет продвигать выполнение этого плана в ближайшие недели и месяцы", - написал глава города в Twitter.

Документ Адамса, который более 20 лет проработал в полиции, предполагает ужесточение ответственности за незаконную торговлю огнестрельным оружием, усиление патрулирования улиц мегаполиса, введение местных отрядов по мониторингу оборота оружия, а также введение денежного вознаграждения в $3,5 тыс. за информацию о незаконном владении или обороте огнестрельного оружия.

В последнее время в городе участились случаи преступлений с применением огнестрельного оружия: с начала года в мегаполисе огнестрельные ранения получили пять полицейских, один из них погиб на месте в прошлую пятницу. Помимо этого, на прошлой неделе в районе Бронкс в результате перестрелки тяжелое ранение получила девочка, которой не исполнилось и года.