США планируют обсудить с союзниками следующие шаги по России

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в понедельник в рамках заседания Совета ЕС подчеркнул, что американская администрация будет тесно координировать с союзниками и партнерами следующие шаги по "сдерживанию российской агрессии". Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам встречи.

По его словам, глава Госдепа участвовал во встрече в режиме видеоконференции и "проинформировал коллег из ЕС о своей поездке 18-21 января в Киев, Берлин и Женеву в рамках дипломатических усилий США", направленных, как они утверждают, "на решение проблемы неспровоцированного наращивания Россией вооруженных сил вблизи и на территории Украины и продолжающейся агрессии против Украины". "Он [Блинкен] подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат тесно координировать дальнейшие шаги по сдерживанию российской агрессии с ЕС, [его] членами, а также с НАТО, ОБСЕ, союзниками и партнерами в более широком смысле", - заявил Прайс.

Блинкен в очередной раз заявил, что возможное, по мнению Запада, "вторжение" России на Украину "будет сопровождаться быстрыми, жесткими и скоординированными последствиями". "Госсекретарь приветствовал усилия ЕС и государств-членов по укреплению отношений между США и ЕС и совместному решению глобальных проблем", - заключил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в понедельник на итоговой пресс-конференции глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после переговоров с Блинкеном в рамках заседания Совета ЕС заявил, что угрозы немедленного нападения России на Украину нет. При этом он повторил стандартные призывы в адрес России, касающиеся ситуации на Украине, и в очередной раз пригрозил высокой ценой в случае вторжения в эту страну. В целом никаких решений по итогам заседания Совета ЕС не принято.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.