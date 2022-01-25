МИД Канады рекомендовал канадцам избегать поездок на Украину

ОТТАВА, 25 января. /ТАСС/. Канадский МИД в понедельник рекомендовал гражданам страны избегать любых необязательных поездок на Украину.

"Избегайте любых необязательных поездок на Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военного присутствия внутри и вокруг этой страны", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Тем, кто уже находится на Украине, в МИД Канады рекомендовали оценить необходимость своего дальнейшего пребывания в этой стране.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.