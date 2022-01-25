Помощник Байдена обсудил с послами ОАЭ и Садовской Аравии атаки со стороны хуситов

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник обсудил с послами ОАЭ и Саудовской Аравии в США атаки со стороны йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Салливан, посол ОАЭ Юсеф аль-Утейба и его коллега из Саудовской Аравии Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд на состоявшейся встрече говорили о "продолжающихся атаках хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, в результате которых в обеих странах были погибшие и пострадавшие среди гражданских лиц".

"Послы и Салливан обсудили совместные усилия с целью привлечения хуситов к ответственности. Салливан подчеркнул, что США привержены обеспечению безопасности ОАЭ и Саудовской Аравии, где живут и работают тысячи американских граждан", - отмечается в заявлении. Кроме того, помощник президента США Джо Байдена приветствовал поддержку ОАЭ и Саудовской Аравией "усилий под руководством ООН, направленных на прекращение войны в Йемене путем политического урегулирования".

Эр-Рияд в понедельник осудил недавние атаки хуситов на саудовские города Дахран и Джизан, а также на столицу ОАЭ Абу-Даби и призвал Совет Безопасности ООН положить конец их агрессивным действиям.