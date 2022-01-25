Госдеп: США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Власти США исходят из того, что любые шаги, касающиеся предложений Москвы относительно европейской безопасности, должны осуществляться на двусторонней основе, Вашингтон не намерен идти в этом вопросе на уступки. С таким заявлением выступил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Тот факт, что после саммита президента [России Владимира] Путина и президента [США Джо] Байдена в июне был начат так называемый диалог по стратегической стабильности, свидетельствует, что мы считаем, что есть вопросы, касающиеся, к примеру, контроля над вооружениями, по которым у нас могут быть плодотворные обсуждения с российской стороной. Это может решить вопросы в сфере безопасности, вызывающие у нас обеспокоенность <...>, а также может быть ответом по некоторым вопросам, обеспокоенность которыми выражала Россия", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, разъясняя позицию Вашингтона.

"Мы, в частности, говорили о размещении ракет в Европе, возможностях, касающихся стратегических и нестратегических ядерных вооружений и мер по контролю над вооружениями, по повышению прозрачности и стабильности, - добавил Прайс. - Ключевой момент здесь заключается в том, что никакой из тех шагов, которые мы предпримем, не будет уступкой. Они должны быть на взаимной основе, это означает, что российской стороне тоже придется сделать что-то такое, что поможет укрепить нашу безопасность, наши позиции в сфере безопасности".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.