МИД Венесуэлы объяснил, почему страна лишилась права голоса в ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /ТАСС/. Венесуэла не смогла выполнить обязательства по взносам в бюджет ООН и потеряла право голоса из-за санкций, которые наложили на республику США. С таким заявлением выступил в понедельник министр иностранных дел южноамериканской страны Феликс Пласенсия.

"Венесуэла заявляет, что наше право на активное участие в системе ООН было подло нарушено в связи с односторонними злоупотреблениями со стороны правительственных агентств США. Наложив односторонние санкции, они мешают нам исполнить финансовые обязательства по нашему членству за 2021 год", - написал он в Twitter.

Пласенсия назвал сложившуюся ситуацию "вопиющим нарушением международного права" и призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "оказать максимальную поддержку" Венесуэле, чтобы страна "могла осуществить платеж", который мешают провести санкции со стороны США.

12 января Гутерриш направил письмо главе 76-й сессии Генассамблеи Абдулле Шахиду. В тексте говорилось, что Антигуа и Барбуда, Вануату, Венесуэла, Гвинея, Иран, Коморские Острова, Конго, Папуа - Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали и Судан имеют долги по взносам. В письме указывалось, что на основании 19-й статьи Устава ООН член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. При этом Генассамблея может разрешить участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от члена организации обстоятельствам. Так, Коморским Островам, Сан-Томе и Принсипи, а также Сомали позволено принимать участие в голосовании до конца 76-й сессии.

В понедельник ООН подтвердила, что Иран, Вануату и Гвинея сократили задолженность и вернули право голоса. Венесуэле для возвращения права голоса необходимо выплатить $39,8 млн.