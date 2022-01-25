WSJ: в команде переговорщиков США по иранской ядерной сделке возникли разногласия

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Специалисты из делегации США, ведущей переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, разошлись во мнениях относительно стратегии, которую необходимо применять в разговоре с Тегераном. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компромисс или война. К чему приведет срыв переговоров Ирана и США по ядерной сделке

По ее сведениям, разногласия в американской делегации возникли вокруг того, насколько жесткую позицию надо занимать в переговорах, в частности стоит ли вводить дополнительный ограничительные меры против Ирана в условиях отсутствия прогресса в диалоге, как скоро следует отказаться от попыток договориться с властями ближневосточной страны.

Как отмечает издание, в сложившейся ситуации трое сторонников более жесткой позиции отказались от участия в работе и покинули команду переговорщиков. Информации о том, сколько всего членов делегации придерживаются данной линии в переговорах с Тегераном и насколько многочисленна сама делегация, нет.

В четверг, 20 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна не вернется к СВПД, если сделка с Тегераном в Вене не будет достигнута в ближайшие недели. При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все еще считает возможным успешное завершение переговоров.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года была достигнута договоренность ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном обязательств по сделке.