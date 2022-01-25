СМИ: замглавы администрации Тайваня отправился в Гондурас транзитом через США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 января. /ТАСС/. Заместитель главы тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай) во вторник спецрейсом вылетел в Лос-Анджелес, где он сделает однодневную транзитную остановку по пути в Гондурас. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Тайваньская делегация приглашена на церемонию инаугурации президента Гондураса Сиомары Кастро. Эта латиноамериканская республика является одной из 15 стран, которые поддерживают дипломатические связи с Тайбэем в ущерб отношениям с КНР. Материковый Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает против любых официальных контактов его администрации с другими странами.

В ходе краткого пребывания в Гондурасе глава тайваньской делегации, как ожидается, проведет серию встреч с иностранными гостями церемонии. Среди них будет вице-президент США Камала Харрис.

На обратном пути 29 января Лай Циндэ сделает транзитную остановку в Сан-Франциско. В Соединенных Штатах он планирует провести переговоры с американскими официальными лицами в онлайн-формате. Личные встречи не предусмотрены из-за антиковидных мер.

Американская сторона в виде исключения разрешила въезд Лай Циндэ, несмотря на то, что он привит тайваньской антиковидной вакциной Medigen, пока не признаваемой Всемирной организацией здравоохранения.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Пекином. Несмотря на это, Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения, что вызывает протесты в КНР.