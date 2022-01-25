Глава МИД Австралии призвала воздержаться от спекуляций на тему военной агрессии России

СИДНЕЙ, 25 января. /ТАСС/. Глава МИД Австралии Марис Пейн призвала воздерживаться от спекуляций на тему возможной российской военной агрессии в адрес Украины и указала на необходимость продолжения дипломатического диалога западных стран с Россией. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщила во вторник в эфире радиостанции ABC.

Отвечая на вопрос о возможном вторжении российских войск на территорию Украины, министр отметила, что спекуляции на эту тему не слишком полезны сейчас. "Страны [мира] призвали Россию предпринять шаги по деэскалации в этой ситуации и продолжать участвовать во взаимном диалоге по проблемам безопасности в регионе", - сказала она, подчеркнув необходимость продолжения дипломатических усилий. "Важно участвовать в дипломатической деятельности, чтобы обеспечить абсолютную ясность взглядов стран-единомышленников - в нашем случае либеральных демократий, и Австралия будет продолжать это делать", - сказала она.

Также министр еще раз отметила, что Австралия не будет оказывать военную помощь Украине даже "в случае дальнейшего обострения ситуации". "Мы сказали, что не будем принимать участие [в военной поддержке Украины] и мы не станем этого делать. Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в том числе уже с Украиной, и, если Австралия сможет помочь [этой стране] в сфере кибербезопасности, то мы это сделаем", - сказала министр, отметив, что "Австралия продолжит призывать к деэскалации ситуации и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее сообщалось, что МИД Австралии рекомендовал гражданам страны покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в это государство из-за опасности военного конфликта. Позднее внешнеполитическое ведомство подтвердило, что приняло решение отозвать из дипмиссий на Украине сотрудников австралийских государственных организаций, а также членов семей сотрудников посольств и консульств страны.