В Минске арестовали обвиняемого в совершении актов терроризма

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии приняла решение об аресте жителя Минска, обвиняемого в совершении актов терроризма. Об этом сообщило во вторник управление взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 45-летнего минчанина, которому инкриминированы совершение актов терроризма, а также повреждение имущества общеопасным способом", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемый 8 января текущего года привел в действие взрывное устройство, которое ранее установил под кузовом служебного автомобиля, припаркованного около здания УВД администрации Центрального района Минска. Таким же способом арестованный повредил киоски "Табакерка" у дома по улице Старовиленский тракт в Минске 13 января текущего года и в октябре 2020 года, отметили в ведомстве. "Уголовное дело находится в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности", - добавили в Генпрокуратуре Белоруссии.