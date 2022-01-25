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В ЛНР считают вмешательство Запада в конфликт на Украине помехой переговорам по "Минску"

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник подчеркнул, что возобновление переговоров происходит на фоне "продолжающихся поставок вооружения и прибытия иностранных инструкторов и наемников на Украину"

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Вмешательство западных стран во внутриукраинский конфликт препятствует достижению договоренностей на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом во вторник заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Без прекращения иностранного вмешательства во внутриукраиский конфликт со стороны стран Запада рассчитывать на достижение конструктивных договоренностей нет никаких оснований", - написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что возобновление переговоров контактной группы происходит на фоне "продолжающихся поставок вооружения и прибытия иностранных инструкторов и наемников на Украину". Такие действия прямо нарушают минские соглашения, отметил Мирошник.

В среду состоится первое в 2022 году заседание контактной группы. Переговоры подгрупп по политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а также по вопросам безопасности пройдут во вторник.

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