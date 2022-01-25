В Казахстане считают, что приведший к сбою дисбаланс создали в Узбекистане и Киргизии

НУР-СУЛТАН, 25 января. /ТАСС/. Масштабный сбой в электроснабжении нескольких стран Центральной Азии произошел из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом сообщила во вторник казахстанская компания по управлению электрическими сетями "Кегок", уточнив, что вызвавший проблемы дисбаланс создан на стороне Узбекистана и Киргизии.

"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 мск) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана", - говорится в сообщении.

По данным компании, в результате произошло аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. "Объем ограничений составляет порядка 1 500 мегаватт. В настоящее время системным оператором АО "Кегок" предпринимаются меры по ликвидации аварии", - отметили в пресс-службе.

По информации казахстанского электроэнергетического холдинга "Самрук-Энерго" энергоузлы Алма-Аты и Алма-Атинской области перешли на изолированную работу из-за аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. При этом электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность.

"Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС-1 в работе шесть энергоблоков, текущая нагрузка 2 930 МВт, на Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка 950 МВт. АО "Шадаринская ГЭС" снизила нагрузку с 30 МВт до 0 МВт по причине отключения внешних линий связи", - пояснили в компании.

Масштабный сбой с отключением электроэнергии произошел около 09:00 мск сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане. При этом отключения на данный момент не затронули западные регионы Казахстана, где сконцентрированы основные нефте- и газодобывающие предприятия страны.