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Кризис на Украине

Политическая и гуманитарная подгруппы контактной группы по Донбассу приступили к работе

Также запланированы встречи рабочих групп по безопасности и экономическим вопросам

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом во вторник сообщили в делегации Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах.

"По плану началось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам", - говорится в сообщении в телеграм-канале делегации. Также, сообщили в делегации ЛНР, с двусторонних консультаций началась работа подгруппы по политическим вопросам.

На вторник также запланированы встречи рабочих групп по безопасности и экономическим вопросам. В среду состоится первое в 2022 году заседание контактной группы.

Как ранее во вторник заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, возобновление переговоров контактной группы происходит на фоне продолжающихся поставок вооружения и прибытия иностранных инструкторов и наемников на Украину. Он подчеркнул, что такие действия прямо нарушают минские соглашения, а вмешательство западных стран во внутриукраинский конфликт препятствует достижению договоренностей на переговорах Контактной группы.

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