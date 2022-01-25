Глава Мюнхенской конференции выступил за диалог и одновременно сдерживание России

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер на фоне обострения ситуации на границе России с Украиной призвал власти Германии к выработке двойной стратегии в отношении РФ - поддержанию диалога и одновременно сдерживанию. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной во вторник газетой Bild.

"Для предотвращения войны крайне необходима двойная стратегия в отношении России: диалог и надежное сдерживание", - написал Ишингер. "Ситуация для Украины и Европы драматична: на нашем пороге маячит реальная угроза войны", - добавил он. В подобных условиях, по мнению эксперта, "задачей Германии и федерального канцлера является четкое европейское позиционирование".

Ранее и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок высказывались против поставок оружия Украине. Германия блокировала передачу ей Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.