Япония призвала своих граждан срочно покинуть территорию Украины

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Правительство Японии призывает граждан страны срочно покинуть территорию Украины. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством [Японии], мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан", - подчеркнул Мацуно.

24 января Министерство иностранных дел Японии присвоило Украине третий уровень опасности по четырехбалльной шкале, который равносилен призыву не посещать эту страну. Четвертый уровень подразумевает необходимость эвакуации.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.