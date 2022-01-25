В ЛНР назвали нынешнюю обстановку в Донбассе предвоенной

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Обстановка в Донбассе в данный момент напоминает предвоенную, имеющиеся в распоряжении Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) данные говорят, что Киев готовится перейти к активным боевым действиям. Об этом заявил на брифинге во вторник начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.

"Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную обстановку. Все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям, - сказал он.

Деятельность ВСУ в Донбассе тщательно скрывается, блокирована работа наблюдателей миссии ОБСЕ.

"Стягивание сил и средств украинской стороной в зону так называемой операции объединенных сил в Донбассе тщательно скрывается. Практически полностью блокирована работа наблюдателей миссии ОБСЕ, с начала этого года зафиксировано 57 фактов радиоэлектронного подавления украинскими военными беспилотников данной мониторинговой миссии", - отметил он.

ЛНР фиксирует активную деятельность Вооруженных сил Украины как в Донбассе, так и на всей остальной ее территории. Народная милиция ЛНР находится в постоянной боевой готовности, чтобы пресечь любые посягательства на ее территорию, заявили в ведомстве.