Посол РФ в КНР назвал сотрудничество двух стран фактором сдерживания напряженности в мире

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая является мощным фактором сдерживания распространения напряженности в мире, а также фактором стабилизации региональной и международной ситуации. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

"Мы живем в очень сложное время. Второй год продолжается пандемия коронавируса. И, хотя мы привыкли жить и работать в этих условиях, все равно ощущаем очень большие трудности", - сказал он.

По его словам, "на фоне коронавируса, когда, казалось бы, все человечество должно сплотиться, должно объединить усилия для борьбы с этим злом и ликвидации его экономических и социальных последствий, наоборот, наблюдается усиление международной напряженности".

"Это усиление, к сожалению, непосредственно прямо касается и Китая и моей страны - России", - продолжил Денисов. "Не мы виной тому, что международная напряженность возросла. Скорее наоборот наши страны - Россия и Китай - предпринимают все усилия для ее снижения", - указал он.

"Я считаю, что само по себе сотрудничество России и Китая, сотрудничество во всех областях является мощным фактором сдерживания распространения напряженности, фактором стабилизации и региональной и международной ситуации", - подчеркнул посол.