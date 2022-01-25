МИД КНР призвал народ Буркина-Фасо к устранению разногласий ради национальных интересов

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китайские власти призывают все заинтересованные стороны в Буркина-Фасо к мирному устранению внутриполитических противоречий ради соблюдения общенациональных интересов. С таким заявлением выступил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам в Буркина-Фасо с призывом учитывать основополагающие государственные и народные интересы, устранять разногласия путем мирного диалога", - подчеркнул он на брифинге.

Как уточнил дипломат, Китай "внимательно следит за событиями, происходящими в Буркина-Фасо". Чжао Лицзянь выразил надежду, что в этой африканской стране уже в ближайшее время будет восстановлен общественный порядок.

Ранее буркинийский новостной портал "Лефасо" сообщил о перевороте в Буркина-Фасо и отстранении от исполнения должностных обязанностей президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Группа военнослужащих численностью 14 человек вышла в эфир на государственном телеканале и объявила о переходе власти к "Патриотическому движению за охрану и восстановление". Структуру возглавил подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.