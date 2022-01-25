Израиль пока не эвакуирует сотрудников посольства и своих граждан с Украины

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Израиль пока не намерен эвакуировать сотрудников посольства и своих граждан с Украины. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

"На данный момент мы не планируем эвакуацию работников посольства и граждан Израиля. Однако внимательно следим за ситуацией", - сказал он в опубликованном во вторник интервью изданию "Гордон".

В то же время дипломат сказал, что посольство обратилось к израильским гражданам с просьбой оставить свою контактную информацию для того, чтобы в случае необходимости с ними легче было связаться.

В понедельник ряд стран сообщили об эвакуации членов семей своих дипломатов с Украины. Между тем в Киеве заявили, что не видят реальных оснований для этого. В частности, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что на территории страны работают 129 дипломатических представительств, из них четыре заявили, что по соображениям безопасности начинают эвакуацию дипломатов. Остальные проинформировали, что нет оснований для эвакуации, и продолжают работать, как обычно.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в понедельник, что об эвакуации дипломатов объявили Австралия, Великобритания и США, и подчеркнул, что "другие посольства этим не занимаются". Позднее об эвакуации своих дипломатов объявила также Германия.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. В конце декабря Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.