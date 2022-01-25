Бывшего главу Молдавии Додона снова вызвали для дачи показаний в прокуратуру

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон прибыл во вторник в Генеральную прокуратуру, чтобы дать показания по делу о хищении средств при закупке в 2008 году электроэнергии госкомпанией "Энергоком".

"Додон вызван в генпрокуратуру для дачи первых показаний по делу Энергоком. Ранее его адвокат попросил время, чтобы ознакомиться с материалами дела", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

В конце прошлого года прокуроры уже вызывали Додона для дачи показаний по этому делу. Его подозревают в причастности к хищению $12 млн при импорте электроэнергии в 2008 году. Следователи полагают, что 14 лет назад закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. По версии следствия, в эту схему были вовлечены ответственные лица из госкомпании "Энергоком", представители правительства, а также другие лица, в том числе из-за рубежа.

Сам Додон, который в те годы занимал пост вице-премьера, заявил, что обвинения в его адрес беспочвенны. Он связал расследование с попыткой власти оказать давление на оппозицию, чтобы отвлечь общество от недовольства повышением цен и тарифов, а также падающим рейтингом президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности. Он обратил внимание, что дело по импорту электроэнергии было возбуждено спустя 13 лет.

После вызова Додона в прокуратуру молдавские правоохранители провели обыски на территории организации Agrofactory, акционером которой является его брат Александр Додон. В ходе обысков найдены два контейнера, которые якобы незаконно были перевезены с территории предприятия "Железные дороги Молдовы". Убытки предприятию оценили в 50 000 лей (около $2,8 тысячи). В селе Садова, расположенном в 70 км от Кишинева, проживает мать братьев Додон, которые владеют здесь участками земли и агрокомпанией.