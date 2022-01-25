Токаев считает, что Казахстан быстро восстановится после январских беспорядков

НУР-СУЛТАН, 25 января. /ТАСС/. Власти Казахстана извлекли уроки после январских беспорядков, страна быстро восстановится. Об этом во вторник заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на онлайн-саммите глав государства Центральной Азии и КНР.

О чем говорил Токаев в парламенте

Миссия ОДКБ завершилась, Казахстан ждут реформы. О чем говорил Токаев в парламенте

"В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией террористов и боевиков. Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран Центральной Азии. Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся", - сказал Токаев.

Он отметил, что сейчас власти страны энергично работают над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. "Таким образом, мы начали строительство нового Казахстана", - подчеркнул глава государства.

Казахстан начал работу по наведению порядка на таможне, импорт в республику не пострадает.

"Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее поручение я дал правительству и правоохранительным органам", - сказал Токаев.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

В саммите принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии.