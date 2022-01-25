Посол РФ в КНР: взгляды Москвы и Пекина на причины кризиса в Казахстане совпадают

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Точки зрения Москвы и Пекина на причины кризиса в Казахстане совпадают. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

"Обострение ситуации в Казахстане явилось в известной мере неожиданным для всех стран-друзей и соседей Казахстана", - напомнил посол. При этом он подчеркнул, что точки зрения России и Китая "и на причины кризиса, и на способы выхода из этого кризиса совпадают".

"Реакция и Российской Федерации, и Китая, и Шанхайской организации сотрудничества, где наши страны являются активными членами, в общем, была своевременной и очень близкой, можно сказать, одинаковой". - добавил Андрей Денисов.

"Эта наша позиция сыграла важную роль в нормализации ситуации в Казахстане, потому что и Китай, и Россия, и Шанхайская организация сотрудничества твердо поддержали руководство, президента Казахстана в его стремлении максимально быстро преодолеть эту кризисную ситуацию", - резюмировал дипломат.