Лукашенко заявил, что не хотел бы войны, но надо быть готовыми к любому развитию событий

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне появившихся разговоров о якобы неизбежности войны, не хотел бы такого развития ситуации, но надо быть готовыми к любому развитию событий. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой "войнушки" ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", - заявил он во вторник на совещании с сотрудниками Национальной академии наук. Глава государства обратил внимание, что в последнее время много разговоров о якобы неизбежности войны, которые не могут не волновать.

При этом он подчеркнул, что ситуация не позволяет бездействовать, и привел в пример события, предшествовавшие Великой Отечественной войне. "Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать. <...> Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну, грубо говоря, мы никому не нужны, вы знаете, что им надо", - отметил Лукашенко.

По его словам, пример того, насколько решительно Белоруссия готова действовать, был продемонстрирован в 2020 году в период избирательной кампании и после ее завершения. "Мне пришлось поднять пол-армии и бросить на запад [Белоруссии]. То, что было здесь, внутри, и мы плачемся "ах", "ох" - это цветочки. Ягодки были там. И если бы мы вовремя не перекрыли направления их действий желаемых, может быть, и ситуация бы по-другому разворачивалась", - считает Лукашенко.

Власти Белоруссии отмечают, что в последние месяцы на западных границах республики, а также на приграничных территориях Украины наблюдается сосредоточение военного контингента и техники.